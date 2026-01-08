Die Chefin: Mittel zum ZweckJetzt kostenlos streamen
Die Chefin
Folge vom 08.01.2026: Die Chefin: Mittel zum Zweck
In einem Wald nahe München wird der Klimaaktivist Jonas Hoffmann erschlagen aufgefunden. Seine Leiche weist auch ältere Wundmale auf. Offenbar ist der junge Mann vor Kurzem heftig verprügelt worden. Zur Tatzeit hat die Alarmanlage von Familie Falkenbach angeschlagen, die in der Nähe des Leichenfundorts wohnt. Gernot Falkenbach ist Vorsitzender eines Konzerns, über den Hoffmann recherchiert hatte. Aber auch innerhalb der Umweltschutz-Gruppe gab es erhebliche Spannungen. Besetzung: Katharina Böhm (Vera Lanz) Jürgen Tonkel (Paul Böhmer) Jonathan Hutter (Korbinian Kirchner) Ulrike C. Tscharre (Helena Falkenbach) Marcus Grüsser (Gernot Falkenbach) Christian Pfeil (Norman Rensing) Anina Hellenthal (Sophie Albrecht) Tanja Seibt (Dr. Inge Rüders) Regie: Florian Kern Drehbuch: Andreas Linke Kamera: Markus Hausen Musik: Dirk Leupolz Story: Orkun Ertener (Konzept) Bildquelle: ORF/ZDF/Marc Reimann