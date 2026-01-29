Die Chefin: Falsche SchlangeJetzt kostenlos streamen
Folge vom 29.01.2026: Die Chefin: Falsche Schlange
Fast ein Jahr nach dem Mord an Unternehmensberater Marius Troy wird seine ehemalige Mandantin Karen Ott wegen des dringenden Verdachts auf Totschlag im Affekt von der Staatsanwaltschaft der Prozess gemacht. Auf Empfehlung von Troy hatte Ott ihr Firmenimperium vorschnell verkauft, obwohl sie es eigenhändig sanieren hätte können. Ott fühlte sich schlecht beraten und soll dem Opfer gedroht haben. Ermittlerin Vera Lanz ist jedoch nicht restlos von Otts Schuld überzeugt. Besetzung: Katharina Böhm (Vera Lanz) Edita Malovcic (Tara Moser) Jürgen Tonkel (Paul Böhmer) Jonathan Hutter (Korbinian Kirchner) Amal Keller (Karen Ott) Waldemar Kobus (Frank Tormayer) Martin Rapold (Hannes de Boer) Wiebke Puls (Annika Troy) Regie: Andreas Senn Drehbuch: Uwe Kossmann, Markus Hoffmann Kamera: Michal Grabowski Musik: Johannes Brandt Story: Orkun Ertener (Konzept) Bildquelle: ORF/ZDF/Marc Reimann