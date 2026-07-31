Die Detektive (1/10): Wegen Todesfall geöffnetJetzt kostenlos streamen
Die Detektive
Folge 11: Die Detektive (1/10): Wegen Todesfall geöffnet
Die Halbbrüder Felix und Ronnie müssen nach dem Tod ihres Vaters schlagartig dessen hinterbliebene Detektei übernehmen – kennenlernen tun sich die zwei verschiedenen Charaktere aber erst jetzt. Während es Felix nur um den Nachlass geht, versucht Ronnie den letzten Fall ihres Vaters zu lösen. Besetzung: Johannes Zirner (Felix Kukla) Serkan Kaya (Ronnie Galafinides) Iréna Flury (Karin Mandl) Katharina Straßer (Susi Lorenz) Lukas Resetarits (Bruno Lorenz) Nina Hafner (Lilli Lorenz) Mercedes Echerer (Lore Drexler) Wolf Bachofner (Viktor Manos) Fanny Stavjanik (Sonja Behrens) Anna Posch (Nina Behrens) David Christopher Roth (Jan Kosak) Wolfgang Böck (Wilhelm Kukla) Regie: Michi Riebl Drehbuch: Fritz Ludl Bildquelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg
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