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Die Detektive

Die Detektive (5/10): Der Selbstmordjob

ORF1Staffel 1Folge 15vom 14.08.2026
Die Detektive (5/10): Der Selbstmordjob

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Die Detektive

Folge 15: Die Detektive (5/10): Der Selbstmordjob

44 Min.Folge vom 14.08.2026

Taxiunternehmer Bogdan Markovics ist unheilbar an Lungenkrebs erkrankt und will seinem Leben ein Ende setzen. Nach mehreren gescheiterten Versuchen bietet er Ronnie und Felix 150.000 Euro für seine Tötung. Die Brüder lehnen ab. Am nächsten Tag ist Bogdan tot – und Ronnie verschwunden. Felix zweifelt an seinem Bruder, weiß aber: Nur er kann Ronnies Unschuld beweisen. Wo ist Ronnie? Und wer hat Bogdan getötet? Besetzung: Johannes Zirner (Felix Kukla) Serkan Kaya (Ronnie Galafinides) Iréna Flury (Karin Mandl) Katharina Straßer (Susi Lorenz) Lukas Resetarits (Bruno Lorenz) Nina Hafner (Lilli Lorenz) Mercedes Echerer (Lore Drexler) Wolf Bachofner (Viktor Manos) Emilio De Marchi (Bogdan Markovics) Juergen Maurer (Milan Ivankovic) Bildquelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg

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