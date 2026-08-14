Die Detektive (5/10): Der SelbstmordjobJetzt kostenlos streamen
Die Detektive
Folge 15: Die Detektive (5/10): Der Selbstmordjob
Taxiunternehmer Bogdan Markovics ist unheilbar an Lungenkrebs erkrankt und will seinem Leben ein Ende setzen. Nach mehreren gescheiterten Versuchen bietet er Ronnie und Felix 150.000 Euro für seine Tötung. Die Brüder lehnen ab. Am nächsten Tag ist Bogdan tot – und Ronnie verschwunden. Felix zweifelt an seinem Bruder, weiß aber: Nur er kann Ronnies Unschuld beweisen. Wo ist Ronnie? Und wer hat Bogdan getötet? Besetzung: Johannes Zirner (Felix Kukla) Serkan Kaya (Ronnie Galafinides) Iréna Flury (Karin Mandl) Katharina Straßer (Susi Lorenz) Lukas Resetarits (Bruno Lorenz) Nina Hafner (Lilli Lorenz) Mercedes Echerer (Lore Drexler) Wolf Bachofner (Viktor Manos) Emilio De Marchi (Bogdan Markovics) Juergen Maurer (Milan Ivankovic) Bildquelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg
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