Die Detektive (2/10): BlackoutJetzt kostenlos streamen
Die Detektive
Folge 12: Die Detektive (2/10): Blackout
Am Neusiedler See treibt ein Ruderboot mit einer bewusstlosen jungen Frau und einem Mann im Skispringeranzug. Anwältin Lore Drexler schaltet Felix und Ronnie ein, denn sie kennt die Frau und war für den Nachlass von Wilhelm Kukla zuständig. Die Ermittlungen führen zu einem überraschenden Verdacht: Die Frau behauptet zwar, sich an nichts zu erinnern, hatte aber offenbar ein Motiv für einen Mord. Besetzung: Johannes Zirner (Felix Kukla) Serkan Kaya (Ronnie Galafinides) Iréna Flury (Karin Mandl) Katharina Straßer (Susi Lorenz) Lukas Resetarits (Bruno Lorenz) Nina Hafner (Lilli Lorenz) Mercedes Echerer (Lore Drexler) Wolf Bachofner (Viktor Manos) Sabrina Reiter (Sandra Dober) Kristina Sprenger (Petra Dober) Helmut Bohatsch (Einsatzleiter) Jennifer Newrkla (Caro) Regie: Michi Riebl Buch: Fritz Ludl Bildquelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg
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