Die Detektive (6/10): SkydiverJetzt kostenlos streamen
Die Detektive
Folge 16: Die Detektive (6/10): Skydiver
Widerwillig übernehmen Ronnie und Felix einen Auftrag von Wassili Stepakoff, dem Paten der Russenmafia. Sie sollen seine große Liebe Nadja bei einem Fallschirmsprung-Kurs begleiten und dafür sorgen, dass ihr nichts passiert. Für den höhenängstlichen Felix eine besondere Herausforderung. Doch warum ist Stepakoff so besorgt? Und steckt hinter Nadjas Kurs womöglich ein ganz anderer Plan? Besetzung: Johannes Zirner (Felix Kukla) Serkan Kaya (Ronnie Galafinides) Iréna Flury (Karin Mandl) Katharina Straßer (Susi Lorenz) Lukas Resetarits (Bruno Lorenz) Nina Hafner (Lilli Lorenz) Mercedes Echerer (Lore Drexler) Wolf Bachofner (Viktor Manos) Merab Ninidze (Wassili Stepakoff) Katharina Nesytowa (Nadja Malkin) Dessi Urumova (Sonja) Thomas Weissengruber (Armin) Karin Lischka (Bibi) Stefano Bernardin (Boris) Wolfgang Böck (Wilhelm Kukla) Bildquelle: ORF/MR Film/Hubert Mican
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