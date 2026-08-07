Die Detektive (4/10): Zimtschnecken foreverJetzt kostenlos streamen
Die Detektive
Folge 14: Die Detektive (4/10): Zimtschnecken forever
Die Society-Hochzeit des Jahres steht bevor, doch die Braut, Babsi Palla, ist mit ihren Nerven am Ende. Trauzeugin Susi bittet Felix und Ronnie um Hilfe, und so kommt es, dass die beiden einen der ungewöhnlichsten Fälle ihrer Laufbahn übernehmen. Ihre Aufgabe: Die Braut davon abzuhalten Süßigkeiten zu essen. Das ist jedoch leichter gesagt als getan, wird Babsi doch von allem und jedem in Versuchung gebracht. Passt sie schließlich ins Brautkleid? Wird es eine Hochzeit geben? Und wenn ja: Welche? Besetzung: Johannes Zirner (Felix Kukla) Serkan Kaya (Ronnie Galafinides) Iréna Flury (Karin Mandl) Katharina Straßer (Susi Lorenz) Lukas Resetarits (Bruno Lorenz) Nina Hafner (Lilli Lorenz) Mercedes Echerer (Lore Drexler) Wolf Bachofner (Viktor Manos) Claudia Kohlmann (Babsi Palla) Andreas Kiendl (Manni Bender) Sebastian Wendelin (Sebastian Krüger) Sylvia Haider (Astrid Krüger) Erika Deutinger (Hilde Palla) Doris Golpashin (Sarah Pax) Regie: Michi Riebl Drehbuch: Fritz Ludl
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