Die Fälle der Gerti B. (2/6): Die mit dem HundJetzt kostenlos streamen
Die Fälle der Gerti B.
Folge 2: Die Fälle der Gerti B. (2/6): Die mit dem Hund
Der Tod des Bandkeyboarders Toni wirft Bertl, Gertis Mann, aus der Bahn. Damit Tonis Hund Rex nicht ins Tierheim kommt, nimmt Bertl ihn mit nach Hause, irgendwie wird er Gerti den Familienzuwachs schon erklären können. Im Jahr 1982 freut sich Gerti auf ihren ersten Außendienst, der aber nicht ganz so erfolgreich läuft wie geplant. Dabei lernt sie den Kleinkriminellen Mario „Crash“ Krachner kennen. Im Heute erwachen Francos Lebensgeister, als sein alter Spezi Crash aus dem Häfn kommt. Die Enttäuschung ist groß, als Crash erklärt, jetzt ein geregeltes und bürgerliches Leben führen zu wollen – und dann ist da noch seine alte Flamme Elli, die ihn damals Gerti ausgespannt hat. Während Crash widerwillig seine Rückkehr im Grätzl feiert, verbringt Gerti die Nacht mit Heidi bei einer Observation. Und weder Crashs Willkommensparty noch die Observation enden so, wie sich das alle Beteiligten gewünscht hätten. Besetzung: Susi Stach (Gerti Bruckner) Johannes Silberschneider (Bertl) Mariam Hage (Heidi Mai) Alice Prosser (Gerti Bruckner 80er Jahre) Karl Fischer (Franco Aigner) Harald Windisch (Mario „Crash“ Kracher) Regie: Sascha Bigler Drehbuch: Sascha Bigler, Marcel Kawentel u. Timo Lombeck Bildquelle: ORF/Lotus Film/Petro Domenigg
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