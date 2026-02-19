Die Fälle der Gerti B. (5/6): Die mit der SchuldJetzt kostenlos streamen
Die Fälle der Gerti B.
Folge 5: Die Fälle der Gerti B. (5/6): Die mit der Schuld
Die Beziehung zwischen Crash und Gerti in den 80ern läuft gar nicht gut. Gerti spielt ihre eigene Beziehung mit Crash herunter und Elli fühlt sich frei, was mit Crash anzufangen. Währenddessen wird es für Papa Staudach zunehmend unangenehmer, mit seiner eigenen Tochter am selben Revier zu arbeiten. Er droht mit Versetzung, wenn er jetzt auch noch die Schichten mit ihr teilen muss. Besetzung: Susi Stach (Gerti Bruckner) Johannes Silberschneider (Bertl) Mariam Hage (Heidi Mai) Alice Prosser (Gerti Bruckner 80er Jahre) Karl Fischer (Franco Aigner) Harald Windisch (Mario "Crash" Kracher) Gerhard Liebmann (Sheriff Polzer) Nils Arztmann (Crash 80er) Doris Hindinger (Elli Zadrazil) Annika Wonner (Chrissi Zadrazil) Rainer Wöss (Alfred Staudach) Lukas Watzl (Harald Vogel) Anton Noori (Adam Reza) Susanne Michel (Karin Aigner) Regie: Sascha Bigler Drehbuch: Sascha Bigler Marcel Kawentel Timo Lombeck Bildquelle: ORF/Lotus Film
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