Die Fälle der Gerti B. (4/6): Die mit der Liebe
Die Fälle der Gerti B.
Folge 4: Die Fälle der Gerti B. (4/6): Die mit der Liebe
Die Suche im Grätzl nach einem Mörder nimmt immer mehr Fahrt auf. Alle arbeiten auf vollen Touren. Da Gerti so mit dem Fall beschäftigt ist, bringt ihr der fürsorgliche Bertl das Mittagessen aufs Revier und lädt dabei gleich Heidi zum Abendessen mit ihm und Gerti ein. Die findet das gar nicht gut, hat sich doch an der anfänglichen Abneigung gegen Heidi nichts geändert. In den 80erJahren erlebt Gerti ihr erstes Mal mit Crash. Aber irgendwie ist es nicht gar nicht das, was sie - nach Bravo-Lektüre - erwartet hat: Und Crash scheint doch nicht so ganz der Richtige zu sein. Ganz anders läuft es bei Heidi im Heute: Sie hat, wie schon oft, einen One night stand. Doch diesmal will sie ihr Date nicht gehen lassen. Währenddessen verdichten sich im Fall Polzer die Indizien, dass Crash in der Tatnacht mit ihm aneinandergeraten sein könnte. Besetzung: Susi Stach (Gerti Bruckner) Johannes Silberschneider (Bertl) Mariam Hage (Heidi Mai) Alice Prosser (Gerti Bruckner 80er Jahre) Karl Fischer (Franco Aigner) Harald Windisch (Mario "Crash" Kracher) Gerhard Liebmann (Sheriff Polzer) Nils Arztmann (Crash 80er) Doris Hindinger (Elli Zadrazil) Annika Wonner (Chrissi Zadrazil) Rainer Wöss (Alfred Staudach) Lukas Watzl (Harald Vogel) Anton Noori (Adam Reza) Susanne Michel (Karin Aigner) Regie: Sascha Bigler Drehbuch: Sascha Bigler, Marcel Kawentel, Timo Lombeck Bildquelle: ORF/Lotus Film
