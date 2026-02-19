Die Fälle der Gerti B. (6/6): Die mit dem FallJetzt kostenlos streamen
Die Fälle der Gerti B.
Folge 6: Die Fälle der Gerti B. (6/6): Die mit dem Fall
1982 sorgt Gerti dafür, dass Crash wegen Dealerei verhaftet wird. Vielleicht auch ein bisschen aus gekränkter Eitelkeit und Verletztheit, weil Crash jetzt mit Elli geht. Im Heute vernehmen Heidi und Gerti Crash wegen des Polzer-Falls. Crash kann nicht fassen, das sie ihm das anhängen wollen. Ist Gerti immer noch sauer auf ihn wegen damals? Er versucht verzweifelt, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, zudem hat Chrissy gerade begonnen, Vertrauen zu ihm zu gewinnen: Er will auf keinen Fall mit diesem Todesfall in Verbindung gebracht werden. Mit Crashs Hilfe kommt die Polizei einem weiteren Verdächtigen auf die Spur und die Schlinge zieht sich langsam zu. Es ist einer von ihnen, einer von hier, einer aus dem Grätzl. Die Beziehung von Bertl und Gerti wird auf eine harte Probe gestellt. Er hat immer zu ihr gehalten, sie immer unterstützt und Verständnis für ihren Beruf aufgebracht, doch irgendwann reicht es. In einem fulminanten Finale wird plötzlich alles in Frage - und das Grätzl auf den Kopf gestellt. Besetzung: Susi Stach (Gerti Bruckner) Johannes Silberschneider (Bertl) Mariam Hage (Heidi Mai) Alice Prosser (Gerti Bruckner 80er Jahre) Karl Fischer (Franco Aigner) Harald Windisch (Mario "Crash" Kracher) Gerhard Liebmann (Sheriff Polzer) Nils Arztmann (Crash 80er) Doris Hindinger (Elli Zadrazil) Annika Wonner (Chrissi Zadrazil) Rainer Wöss (Alfred Staudach) Lukas Watzl (Harald Vogel) Anton Noori (Adam Reza) Susanne Michel (Karin Aigner) Regie: Sascha Bigler Drehbuch: Sascha Bigler Marcel Kawentel Timo Lombeck Bildquelle: ORF/Lotus Film/Petro Domenigg
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