Die Fälle der Gerti B. (3/6): Die mit dem SheriffJetzt kostenlos streamen
Die Fälle der Gerti B.
Folge 3: Die Fälle der Gerti B. (3/6): Die mit dem Sheriff
Gertis Vorruhestandsgedanken haben sich erstmal in Luft aufgelöst. Nach der missglückten Observation bleibt ihr keine Zeit durchzuschnaufen, denn es gibt einen Fall zu lösen. Eine Leiche liegt unter der Brücke; es stellt sich heraus, dass der Tote Gertis Nachbar Reinhard Polzer, der „Sheriff“, ist. Einer, den alle kannten, ein Querulant, der ungefähr mit jedem verfeindet war. War es Mord oder ein Unfall? Die Liste der potentiellen Täter ist auf jeden Fall sehr lang. Crash versucht, mit Elli wieder Kontakt aufzunehmen, und erfährt, dass sie eine 17-jährige Tochter hat, was sich genau mit seiner Zeit im Häfn deckt. Könnte er der Vater sein? Für Bertl stellt sich die Frage, wie es mit der Band weitergeht, jetzt, wo der Keyboarder tot ist, aber viel mehr noch, wie es mit dem Hund Rex weitergeht, der offenbar nur italienisch versteht. Besetzung: Susi Stach (Gerti Bruckner) Johannes Silberschneider (Bertl) Mariam Hage (Heidi Mai) Alice Prosser (Gerti Bruckner 80er Jahre) Karl Fischer (Franco Aigner) Harald Windisch (Mario "Crash" Kracher) Marcel Kawentel Timo Lombeck Gerhard Liebmann (Sheriff Polzer) Nils Arztmann (Crash 80er) Doris Hindinger (Elli Zadrazil) Annika Wonner (Chrissi Zadrazil) Rainer Wöss (Alfred Staudach) Lukas Watzl (Harald Vogel) Anton Noori (Adam Reza) Susanne Michel (Karin Aigner) Regie: Sascha Bigler Drehbuch: Sascha Bigler Bildquelle: ORF/Lotus Film/Petro Domenigg
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