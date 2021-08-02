Die Garten-Retter: Polen
Folge vom 02.08.2021: Rasen statt Hundespielplatz
24 Min.Folge vom 02.08.2021
Sylwia und Marcin sind seit knapp zwei Jahren verheiratet. Das sportlich aktive Paar lebt auf dem Dorf und besitzt einen 100 Quadratmeter großen Garten. Allerdings sieht es dort recht wild aus, da sich niemand darum kümmert. Zudem treibt der Familienhund auf dem Grundstück sein Unwesen - und der buddelt leidenschaftlich Löcher! Zum Glück sind Gartenprofi Dominik Strzelec und sein Team zur Stelle, um dem chaotischen Baustellen-Look eine umfassende „Revitalisierung“ zu verpassen: Gemütlicher Sitzbereich, Sichtschutz für mehr Privatsphäre und ein intakter Rasen machen das Dorfidyll perfekt.
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Genre:Haus und Garten, Natur
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.