Ein Mini-Garten für die GroßfamilieJetzt kostenlos streamen
Die Garten-Retter: Polen
Folge vom 09.08.2021: Ein Mini-Garten für die Großfamilie
23 Min.Folge vom 09.08.2021
Daniel und Monika sind stolze Besitzer eines 25-Quadratmeter-Mini-Gartens. Bisher fehlt der 5-köpfigen Patchworkfamilie jedoch die nötige Muse, um aus dem überschaubaren Außenbereich einen harmonischen Rückzugsort zu gestalten. Umso besser für die Rasselbande ist, dass sie im lokalen Baumarkt auf Heimwerkexperte Dominik Strzelec gestoßen sind. Der erfahrene Garten-Designer weiß nämlich genau, wie man aus einer minimalen Fläche den maximalen Wohlfühleffekt herausholt: Praktischer Rollrasen, schicke Holzelemente, Outdoor-Lampen und ein Ginko-Bäumchen - fertig ist der Mini-Garten für die Großfamilie.
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Genre:Haus und Garten, Natur
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.