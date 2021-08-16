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Die Garten-Retter: Polen

Endlich Rasen!

HGTVFolge vom 16.08.2021
Endlich Rasen!

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Die Garten-Retter: Polen

Folge vom 16.08.2021: Endlich Rasen!

24 Min.Folge vom 16.08.2021

Tomasz, Iwona und ihr Sohn Olek leben in einer beschaulichen Stadtwohnung. Ihren 70-Qadratmeter-Garten lieben die drei, da er ausreichend Platz bietet, mehr Zeit an der frischen Luft zu verbringen. Allerdings ist die grüne Privatoase kaum gepflegt und dementsprechend schaut es dort aus. Schaufelheld Dominik Strzelec und seiner Handwerker-Truppe wird es ein Vergnügen sein, den Gerümpelgarten nach allen Regeln der Kunst aufzuhübschen. Das sanierte Außengrundstück bekommt einen schönen Rasen, tolle neue Pflanzen und eine stylische Holzterrasse - die perfekte Erweiterung des heimischen Wohnzimmers!

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