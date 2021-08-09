Die Garten-Retter: Polen
Folge vom 09.08.2021: Ein romantischer Garten
24 Min.Folge vom 09.08.2021
Was Krankenschwester Magda und Rettungssanitäter Wojtek in drei Jahren nicht hinbekommen haben, setzt Design-Spezialist Dominik Strzelec in drei Tagen um. Gemeinsam mit seiner tatkräftigen Truppe zaubert er für das vielbeschäftigte Paar einen romantischen Garten zum Relaxen. Allerdings haben die Eigentümer unterschiedliche Vorstellungen von der Neugestaltung des Außenbereichs: Während es Magda eher verwildert mag, wünscht sich Ehemann Wojtek mehr Struktur und einen akkuraten Rasen. Werden die Garten-Retter es schaffen, die unterschiedlichen Bedürfnisse unter einen Hut zu bekommen?
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Genre:Haus und Garten, Natur
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.