Die Garten-Retter: Polen
Folge vom 16.08.2021: Wohlfühlen statt Gruseln
24 Min.Folge vom 16.08.2021
Eine Friedhofsmauer mitten im Garten? Was sich anhört, wie der Anfang einer Gruselgeschichte, ist für Magdalena und Adam Lebensrealität. Die beiden haben ein Haus in Bruskowo und auf ihrem Grundstück befindet sich tatsächlich ein derart düsterer Schandfleck. Da Landschaftsgärtner Dominik nur drei Tage Zeit für den Umbau hat, muss die Mauer vorerst bleiben. Doch mit kreativen Gestaltungsideen wird das hässliche Teil zum reinsten Schmuckstück verwandelt. Das Konzept: Frische Farbe, Blumenkübel, Kletterpflanzen, LED-Beleuchtung und Chillout-Lounge machen aus dem Geistergarten einen fröhlichen Ort der Ruhe.
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Genre:Haus und Garten, Natur
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.