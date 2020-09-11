Südstaatencharme für den GartenJetzt kostenlos streamen
Die Garten-Retter
Folge vom 11.09.2020: Südstaatencharme für den Garten
19 Min.Folge vom 11.09.2020
Der riesige Garten von Cory und Lauren aus Charleston, South Carolina, benötigt nach einer Überschwemmung dringend eine Generalüberholung. Der Garten-Retter übernimmt den Umbau und überrascht das Paar nach nur zwei Tagen mit einer Südstaaten-Oase - samt Kamin, Outdoor-Bar, zwei Terrassen und einem schwebenden Daybed.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 15-17: Warner Bros. Discovery, Inc.