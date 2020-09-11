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Die Garten-Retter

Südstaatencharme für den Garten

HGTVFolge vom 11.09.2020
Südstaatencharme für den Garten

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Die Garten-Retter

Folge vom 11.09.2020: Südstaatencharme für den Garten

19 Min.Folge vom 11.09.2020

Der riesige Garten von Cory und Lauren aus Charleston, South Carolina, benötigt nach einer Überschwemmung dringend eine Generalüberholung. Der Garten-Retter übernimmt den Umbau und überrascht das Paar nach nur zwei Tagen mit einer Südstaaten-Oase - samt Kamin, Outdoor-Bar, zwei Terrassen und einem schwebenden Daybed.

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