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Die Garten-Retter

Bambusdeck mit eigener Bar

HGTVFolge vom 28.08.2020
Bambusdeck mit eigener Bar

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Die Garten-Retter

Folge vom 28.08.2020: Bambusdeck mit eigener Bar

20 Min.Folge vom 28.08.2020

Abbey und Jason haben es im Baumarkt auf Chris Lambton abgesehen und haben Glück - der Garten-Retter folgt ihnen nachhause in ihren heruntergekommenen Garten. Mithilfe von Freunden und Familie verwandelt er ihn in einen traumhaft schönen Garten - mit Bambus-Terrasse, begrünter Wand, Kunstrasen, Kamin und einer tollen Bar.

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