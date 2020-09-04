Die Garten-Retter
Folge vom 04.09.2020: Westküsten-Style
19 Min.Folge vom 04.09.2020
Chris Lambton ist an der Westküste unterwegs, um einem scheußlichen Garten in San Diego coole Vibes zu verleihen. Die Glücklichen sind Sara und Derek, die der Garten-Retter mit einer neuen Terrasse für einen eleganten Essbereich, einer großen Veranda, einer Feuerstelle zum Entspannen und einer großen Bar samt Pergola, überrascht.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
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