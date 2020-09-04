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Die Garten-Retter

Westküsten-Style

HGTVFolge vom 04.09.2020
Westküsten-Style

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Die Garten-Retter

Folge vom 04.09.2020: Westküsten-Style

19 Min.Folge vom 04.09.2020

Chris Lambton ist an der Westküste unterwegs, um einem scheußlichen Garten in San Diego coole Vibes zu verleihen. Die Glücklichen sind Sara und Derek, die der Garten-Retter mit einer neuen Terrasse für einen eleganten Essbereich, einer großen Veranda, einer Feuerstelle zum Entspannen und einer großen Bar samt Pergola, überrascht.

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