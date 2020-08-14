Die Garten-Retter
Folge vom 14.08.2020: Hühner und Hochbeete
19 Min.Folge vom 14.08.2020
Der Heimwerker-Lottogewinn wartet auf Ty, Jill und seine Tochter, die Chris Lambton im Baumarkt aufspürt. Sie haben eine Hühner-Farm im Hinterhof, aber keinen Platz für Gäste. Der Lifestyle-Experte überrascht die Beschenkten nach nur zwei Tagen mit einem komplett neuen Garten - mit Hühnerstall, großem Esstisch, Hochbeeten und Wasserrad.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 15-17: Warner Bros. Discovery, Inc.