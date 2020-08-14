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Die Garten-Retter

Hühner und Hochbeete

HGTVFolge vom 14.08.2020
Hühner und Hochbeete

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Die Garten-Retter

Folge vom 14.08.2020: Hühner und Hochbeete

19 Min.Folge vom 14.08.2020

Der Heimwerker-Lottogewinn wartet auf Ty, Jill und seine Tochter, die Chris Lambton im Baumarkt aufspürt. Sie haben eine Hühner-Farm im Hinterhof, aber keinen Platz für Gäste. Der Lifestyle-Experte überrascht die Beschenkten nach nur zwei Tagen mit einem komplett neuen Garten - mit Hühnerstall, großem Esstisch, Hochbeeten und Wasserrad.

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