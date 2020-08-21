Die Garten-Retter
Folge vom 21.08.2020: Ruhiger Rückzugsort
19 Min.Folge vom 21.08.2020
Die Terrasse von TJ und Julie ist zu klein und der Schuppen sieht aus wie eine Müllhalde - ganz zu schweigen von der nicht vorhandenen Landschaftsgestaltung. Chris Lambtons Kreativität ist gefragt! Mit seinem Team bringt er neues Leben in den Garten, baut eine Steinterrasse mit einem Esstisch, einer Grillinsel und einem Wasserspiel. Neue Pflanzen geben dem Garten seinen letzten Schliff.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 15-17: Warner Bros. Discovery, Inc.