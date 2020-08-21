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Die Garten-Retter

Ruhiger Rückzugsort

HGTVFolge vom 21.08.2020
Ruhiger Rückzugsort

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Die Garten-Retter

Folge vom 21.08.2020: Ruhiger Rückzugsort

19 Min.Folge vom 21.08.2020

Die Terrasse von TJ und Julie ist zu klein und der Schuppen sieht aus wie eine Müllhalde - ganz zu schweigen von der nicht vorhandenen Landschaftsgestaltung. Chris Lambtons Kreativität ist gefragt! Mit seinem Team bringt er neues Leben in den Garten, baut eine Steinterrasse mit einem Esstisch, einer Grillinsel und einem Wasserspiel. Neue Pflanzen geben dem Garten seinen letzten Schliff.

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