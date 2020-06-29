Die Gebrauchtwagen-Profis: Der Traumauto-Deal
Folge vom 29.06.2020: 1990er Nissan Skyline
44 Min.Folge vom 29.06.2020
Harlen ist Nissan-Fan. Der Motorsport-Fotograf wünscht sich einen Skyline R33 GTR. Aber bis zum Traumauto ist es noch ein langer Weg, denn Harlens alter Mazda MX5 wird auf dem Gebrauchtwagenmarkt maximal 400 Pfund einbringen. Dieses Startkapital soll Mike Brewer mit seiner Expertise vervielfachen. Der britische Kfz-Experte tätigt mit Verhandlungsgeschick kluge An- und Verkäufe, um Profite zu erwirtschaften. Von der Piaggo Ape 50 über den Rover 75 bis hin zu Mini-Bikes der Marke Honda: Jeder Deal bringt Mike und Harlen einen Schritt näher ans Ziel.
