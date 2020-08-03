Die Gebrauchtwagen-Profis: Der Traumauto-Deal
Folge vom 03.08.2020: Tipps und Tricks
44 Min.Folge vom 03.08.2020Ab 6
Kompakte City-Flitzer, stylishe Cruiser und Nobelkarossen aus dem Hause Porsche: Im Auktionshaus in Northampton kommen jedes Jahr 20 000 Kraftfahrzeuge unter den Hammer. Im Internet findet man Details zu den angebotenen Autos und manche Modelle kosten 20 Prozent weniger als beim Händler um die Ecke. In Übersee kann man ebenfalls günstig Gebrauchtwagen einkaufen. Japan ist in dieser Hinsicht eine gute Wahl. Aber bei der Schnäppchenjagd sollte man gewisse Regeln beachten, sonst zahlt man am Ende drauf. Kfz-Experte Mike Brewer gibt in diesem Special nützliche Tipps.
