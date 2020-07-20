Die Gebrauchtwagen-Profis: Der Traumauto-Deal
Folge vom 20.07.2020: Ein DeLorean für Tom
44 Min.Folge vom 20.07.2020Ab 6
Bauer Tom wünscht sich einen DeLorean DMC-12. Da muss sich Mike Brewer mächtig anstrengen, denn von dem Kultauto aus dem Filmklassiker „Zurück in die Zukunft“ mit Michael J. Fox wurden Anfang der Achtzigerjahre nur rund 6000 Exemplare gebaut. Liebhaber zahlen Preise bis zu 30 000 Pfund. Der Landwirt aus Lincolnshire übergibt Mike Brewer seine gesamten Ersparnisse, einen Traktor und einen 20 Jahre alten Jaguar XJ Sport. Reicht das aus, um den Traum wahr zu machen? Der britische Kfz-Profi zieht beim Verhandeln auf dem Gebrauchtwagenmarkt alle Register.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Auto
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.