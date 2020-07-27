Die Gebrauchtwagen-Profis: Der Traumauto-Deal
Folge vom 27.07.2020: 2011er Porsche Cayenne
44 Min.Folge vom 27.07.2020Ab 6
Ein Luxus-SUV mit Lederausstattung und beheizbaren Sitzen: 2002 brachte der Hersteller Porsche den Cayenne auf den Markt. Der Fünfsitzer entwickelte sich auf den großen Absatzmärkten in China und den USA schnell zu einem Bestseller. Autofan Depaak hat schon lange ein Auge auf das familientaugliche Sport Utility Vehicle geworfen. Aber für die zweite Generation des Cayenne muss man auf dem Gebrauchtwagenmarkt rund 15 000 Pfund berappen. Schafft Kfz-Experte Mike Brewer mit klugen An- und Verkäufen genug Geld ran für die Nobelkarosse aus Zuffenhausen?
