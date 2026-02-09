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Die Kunstaufpasser
Folge 4: Die Kunstaufpasser: Das Wallraf Richartz Museum - erzählt von seinem Aufsichtspersonal
27 Min.Folge vom 09.02.2026
Das Wallraf-Richartz-Museum in Köln zählt zu den bedeutendsten Kunstsammlungen Europas – von mittelalterlicher Malerei wie Lochners „Muttergottes in der Rosenlaube“ bis zu Rubens und dem Impressionismus. Entstanden aus der Sammlung Ferdinand Franz Wallrafs, wird das Museum diesmal aus einer besonderen Perspektive vorgestellt: den Aufsehern und Aufseherinnen, die die Werke täglich begleiten und einen ebenso genauen wie persönlichen Blick auf Kunst und Publikum werfen. Regie: Corinna Belz, Tuan Lam Bildquelle: ORF/Film Five
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