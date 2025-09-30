Die Landarztpraxis
Folge 16: Das verräterische Herz
34 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 6
Sarah bekommt mit, dass Fabian und Leo sich gut verstehen. Sie hat zum ersten Mal das Gefühl, dass alles gut werden könnte, wenn sie ihr Geheimnis lüftet. Sarahs Pläne werden durchkreuzt, als Max in einen Unfall verwickelt wird. Derweil begleitet Alexandra Georg zur Nachuntersuchung in die Klink. Als Georg unerwartet eine niederschmetternde Diagnose erhält, ist das auch für Alexandra ein Schock. Widerwillig muss sie Georg versprechen, seine Krankheit vor Fabian zu verheimlichen.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln