SAT.1Staffel 1Folge 17vom 07.11.2023
Folge 17: Ich kenne dein Geheimnis

34 Min.Folge vom 07.11.2023Ab 6

Sarah und Max lassen sich zu einem Kuss hinreißen, den Basti fast sieht. Als Sarah Alexandras Fest zu einer Impfaktion umfunktioniert, beeindruckt sie Max und Fabian mit ihrer zupackenden Energie. Doch dann wird die Ärztin jäh von Leos Vorwürfen aus ihrer Planung gerissen. Alexandra will sich auf ihrem Fest ausgiebig feiern lassen. Als Fabian ihr verkündet, dass sie ihre Party nutzen werden, um die Dorfbewohner zu impfen, sieht Alexandra ihre Feier den Bach runtergehen.

