Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Geheime Gefühle

SAT.1Staffel 1Folge 24vom 16.11.2023
Geheime Gefühle

Geheime GefühleJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 24: Geheime Gefühle

34 Min.Folge vom 16.11.2023Ab 6

Sarah und Fabian müssen beide mit der Erkenntnis umgehen, dass sie sich ineinander verliebt haben. Während Fabian sein Gefühlschaos aber erst noch ordnen muss und seine Zukunftspläne mit Ehefrau Alexandra erst einmal auf Eis legt, ist Sarah klar, dass ihre Gefühle für Fabian und ihr Geheimnis nicht zueinander passen. Doch bevor sie mit Fabian reden kann, wird Sarah plötzlich von einer überraschenden Liebesbekundung von Max überrumpelt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen