Der Sturz vom Pferd

SAT.1Staffel 1Folge 25vom 17.11.2023
Folge 25: Der Sturz vom Pferd

34 Min.Folge vom 17.11.2023Ab 12

Sarah muss Max schweren Herzens erklären, dass sie seine Gefühle nicht teilt. Obwohl Max signalisiert, dass er weiter mit ihr befreundet sein will, erkennt Sarah, dass es etwas dauern wird, bis sie wieder unbefangen miteinander umgehen können. Alexandra ist tief verletzt, als Fabian ihr gesteht, dass er sich auch zu Sarah hingezogen fühlt. Doch weil sie ihn immer noch liebt, fasst sie den Plan, ihn wieder enger an sich zu binden. Dafür fingiert sie einen Reitunfall ...

