Die Landarztpraxis
Folge 6: Die Fast-Familie
34 Min.Folge vom 23.10.2023Ab 6
Sarah zieht sich gefühlsmäßig von Fabian zurück und lässt sich von Tochter Leo dazu überreden, in die unfertige Ferienwohnung von Max zu ziehen. Schon lange hat sie sich nicht mehr so frei und losgelöst gefühlt wie an Max' Seite. Fabian und Alexandra kommen beim Thema Kind einfach nicht auf einen Nenner. Als Fabian die Zukunft ihrer Ehe in Frage stellt, rudert seine Frau zurück. Doch sie hat Fabian nur angelogen. Das Kinderthema ist noch lange nicht vom Tisch.
