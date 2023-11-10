Die Landarztpraxis
Folge 9: Der rettende Hinweis
34 Min.Folge vom 10.11.2023Ab 6
Sarahs Zeit in Wiesenkirchen geht zu Ende. Morgen schon heißt es Abschied nehmen und noch immer hat sie Fabian nicht die Wahrheit gesagt. Aber nicht nur Sarah hadert mit dem Abschied, sondern auch Fabian. Denn so ganz kann er seine Gefühle für Sarah nicht verdrängen. Als Sarah sich schon damit abfindet, ihre Lüge mit zurück nach Berlin zu nehmen, bietet sich plötzlich doch noch die Gelegenheit, mit Fabian zu reden. Wird Sarah ihm endlich gestehen, dass Leo seine Tochter ist?
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln