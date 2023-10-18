Die Landarztpraxis
Folge 3: Stadt, Land, Kuss?
35 Min.Folge vom 18.10.2023Ab 6
Fabian glaubt, dass Sarah immer noch Gefühle für ihn hat und reagiert überrascht, als sie ihn abweist. Fabian verspricht seinem Vater Georg, dessen Landarztpraxis zu übernehmen und feiert diesen Schritt mit Sarah. Da steht auf einmal - trotz Beziehungspause - seine Frau Alexandra vor ihm. Mit ihr hat er über seine Entscheidung noch nicht gesprochen. Unterdessen bemüht sich Sarahs Freundin, die Wirtin Bianca, ihr Wirtshaus "Alte Post" zu modernisieren.
