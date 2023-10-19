Neue Wunden heilen nichtJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 4: Neue Wunden heilen nicht
34 Min.Folge vom 19.10.2023Ab 6
Das Auftauchen von Fabians Ehefrau Alexandra sorgt für Unruhe. Während Sarah beim Ehestreit zwischen Fabian und Alexandra nicht zwischen die Fronten geraten will und an Rückzug aus der Praxis denkt, merkt Alexandra beunruhigt, dass Fabian ihr zu entgleiten droht. Leo, die ihren Vater nie kennengelernt hat, fühlt sich ihrem Schwarm Basti tiefer verbunden, als sie erfährt, dass er ohne Mutter aufgewachsen ist.
