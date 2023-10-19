Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

Neue Wunden heilen nicht

SAT.1Staffel 1Folge 4vom 19.10.2023
Neue Wunden heilen nicht

Neue Wunden heilen nichtJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 4: Neue Wunden heilen nicht

34 Min.Folge vom 19.10.2023Ab 6

Das Auftauchen von Fabians Ehefrau Alexandra sorgt für Unruhe. Während Sarah beim Ehestreit zwischen Fabian und Alexandra nicht zwischen die Fronten geraten will und an Rückzug aus der Praxis denkt, merkt Alexandra beunruhigt, dass Fabian ihr zu entgleiten droht. Leo, die ihren Vater nie kennengelernt hat, fühlt sich ihrem Schwarm Basti tiefer verbunden, als sie erfährt, dass er ohne Mutter aufgewachsen ist.

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

