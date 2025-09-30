Die Landarztpraxis
Folge 35: Badesee in Gefahr
35 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12
Sarah will sich von Fabian ablenken und stürzt sich zusammen mit Max in die Untersuchung des Badesees. Um Fabian zu beweisen, wie perfekt sie beide als Eltern funktionieren, übernimmt Alexandra das Babysitten von Helena. Doch schon bald kann sie ihre Überforderung nicht mehr vor Fabian geheim halten. Es kommt zum Streit und Fabian hinterfragt auf einmal seine gesamte Zukunft. Schließlich sucht er Trost bei Sarah ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln