Die Landarztpraxis
Folge 39: Schuldgefühle
35 Min.Folge vom 07.12.2023Ab 12
Sarahs Zweifel an Fabians Rückkehr nach München werden größer. Ihre Gefühle für Fabian und die Frage, wie sie ihm nun ihr Geheimnis sagen soll, belasten die Ärztin. Sarah macht sich Sorgen, dass Fabian die Entscheidung bereuen könnte. Doch als sie ihn vorsichtig darauf anspricht, reagiert dieser enttäuscht. Nachdem Leo einer Beziehung mit Basti keine weitere Chance geben will, ist sie erleichtert, dass Basti mit ihr trotzdem befreundet bleiben will. Doch so einfach ist das nicht.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln