SAT.1Staffel 2Folge 10vom 22.05.2024
Folge 10: Verborgene Erinnerungen

35 Min.Folge vom 22.05.2024Ab 12

Isa erklärt Lukas bemüht entschlossen, dass sie in ihm nur einen Freund sieht. Das Verhältnis der beiden scheint sich dadurch tatsächlich zu entspannen, doch dann wird alles wieder durcheinandergewirbelt. Denn eine gutgemeinte Geste von Isa stößt Lukas hart vor den Kopf. Und so kommt es, dass Isa vor lauter Kisten mit alten Sachen von Lukas' verstorbener Frau Doro sitzt und nicht weiß, wohin damit. Dann macht sie auch noch eine unerwartete Entdeckung ...

SAT.1
