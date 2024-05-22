Verborgene ErinnerungenJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 10: Verborgene Erinnerungen
35 Min.Folge vom 22.05.2024Ab 12
Isa erklärt Lukas bemüht entschlossen, dass sie in ihm nur einen Freund sieht. Das Verhältnis der beiden scheint sich dadurch tatsächlich zu entspannen, doch dann wird alles wieder durcheinandergewirbelt. Denn eine gutgemeinte Geste von Isa stößt Lukas hart vor den Kopf. Und so kommt es, dass Isa vor lauter Kisten mit alten Sachen von Lukas' verstorbener Frau Doro sitzt und nicht weiß, wohin damit. Dann macht sie auch noch eine unerwartete Entdeckung ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln