Die Landarztpraxis
Folge 13: Das Leben geht weiter
34 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12
Nachdem Isa nicht verhindern konnte, dass Lukas das Tagebuch seiner verstorbenen Frau findet, macht sie sich große Sorgen um ihn. Denn sie befürchtet, dass ihn die Offenbarung über Doros Affäre aus der Bahn werfen könnte. Zu ihrer Erleichterung erfährt sie dann aber, dass Lukas sich entschieden hat, nicht im Tagebuch zu lesen. Er will Doro ruhen lassen, um endlich abschließen zu können. Lukas' mutiger Entschluss rührt Isa zutiefst und macht ihr außerdem etwas klar ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln