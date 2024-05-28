Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Herz kämpft gegen Verstand

SAT.1Staffel 2Folge 14vom 28.05.2024
Herz kämpft gegen Verstand

Herz kämpft gegen VerstandJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 14: Herz kämpft gegen Verstand

35 Min.Folge vom 28.05.2024Ab 12

Nachdem Isa ihrem Noch-Mann Daniel am Telefon klargemacht hat, dass ihre Ehe beendet ist, fühlt sie sich befreit. Denn ihr Neustart in Wiesenkirchen nimmt immer mehr Gestalt an: Die Arbeit in der Praxis macht ihr Spaß, sie hat gute Freunde - nur bei ihrem Vater beißt sie weiter auf Granit. Als es zwischen den beiden abermals zu einem harten Konflikt kommt, erkennt Isa mithilfe von Lukas, dass sie die Versöhnung wohl endgültig aufgeben muss - so schwer es ihr auch fällt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen