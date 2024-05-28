Herz kämpft gegen VerstandJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 14: Herz kämpft gegen Verstand
35 Min.Folge vom 28.05.2024Ab 12
Nachdem Isa ihrem Noch-Mann Daniel am Telefon klargemacht hat, dass ihre Ehe beendet ist, fühlt sie sich befreit. Denn ihr Neustart in Wiesenkirchen nimmt immer mehr Gestalt an: Die Arbeit in der Praxis macht ihr Spaß, sie hat gute Freunde - nur bei ihrem Vater beißt sie weiter auf Granit. Als es zwischen den beiden abermals zu einem harten Konflikt kommt, erkennt Isa mithilfe von Lukas, dass sie die Versöhnung wohl endgültig aufgeben muss - so schwer es ihr auch fällt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln