Die Landarztpraxis
Folge 15: Der Liebesbeweis
35 Min.Folge vom 29.05.2024Ab 12
Als Isa an diesem Morgen in die Praxis kommt, wartet eine Überraschung auf sie. Doch die Freude über den schönen Blumenstrauß verpufft jäh. Denn Absender ist ihr Noch-Ehemann Daniel, der die Trennung offenbar nicht akzeptieren will. Isa ist heilfroh, dass sie die USA verlassen und einen großen räumlichen Abstand zwischen sich und Daniel gebracht hat. Dabei ahnt sie nicht, dass Georg und Alexandra den Plan aushecken, Daniel zu kontaktieren und Isa loszuwerden.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln