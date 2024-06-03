Zusammen sind wir starkJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 18: Zusammen sind wir stark
34 Min.Folge vom 03.06.2024Ab 12
Isa ist zutiefst erleichtert, dass ihre Patientin Franziska den Mut und die Kraft dazu gefunden hat, ihren gewalttätigen Ehemann Timo zu verlassen. Doch Timo bleibt hartnäckig und fängt Isa und Franziska vor der Praxis ab. Zum Glück stehen mit den Kolleginnen einige starke Frauen bereit, um ihn erfolgreich in die Flucht zu schlagen. So kann Isa Franziska und ihre Mutter sicher in ein Frauenhaus bringen. Doch dann lauert der wütende Timo Isa auf, als sie allein ist ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln