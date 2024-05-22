Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

Narben der Vergangenheit

SAT.1 Staffel 2 Folge 2 vom 22.05.2024
Narben der Vergangenheit

Folge 2: Narben der Vergangenheit

35 Min. Folge vom 22.05.2024 Ab 12

Isa und Lukas stellen verwirrt fest, dass sie beide die gleiche Ferienwohnung reserviert haben. Eine Lösung muss her, doch keiner von beiden will nachgeben. Als Isas Vater Georg abermals versucht, sie aus Wiesenkirchen zu vertreiben, fängt Lukas sie einfühlsam auf. Und so entsteht nicht nur eine zarte Freundschaft, sondern auch eine unverhoffte Wohngemeinschaft. Währenddessen steht Bergretter Max wieder vor der Frau, die ihn und Sohn Basti vor 15 Jahren verlassen hat ...

