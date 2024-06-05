Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

Unverhofft kommt oft

SAT.1Staffel 2Folge 20vom 05.06.2024
Unverhofft kommt oft

Folge 20: Unverhofft kommt oft

35 Min.Folge vom 05.06.2024Ab 12

Für einen Moment verlieren Isa und Lukas sich glücklich in ihrem Kuss, doch dann zieht Lukas sich erschrocken zurück. Während Isa in der Versöhnung mit ihrem Vater Georg Trost findet, merkt Lukas, dass er sein schlechtes Gewissen gegenüber seiner verstorbenen Frau Doro endlich überwinden muss, um bereit für einen Neuanfang zu sein. Doch gerade, als Isas und Lukas' Liebe nichts mehr im Weg zu stehen scheint, wird Isa plötzlich mit ihrer dunklen Vergangenheit konfrontiert.

