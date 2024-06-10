Ein neues Team wird geborenJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 23: Ein neues Team wird geboren
34 Min.Folge vom 10.06.2024Ab 12
Fabian will wieder gemeinsam mit Sarah in der Praxis arbeiten - so wie vor seinem Unfall. Sowohl Isa als auch Alexandra fürchten schon um ihre Posten. Doch dann muss Fabian bei der Behandlung eines Patienten ernüchtert feststellen, dass er noch nicht wieder fit genug ist, um zu praktizieren. Und so wird unerwartet ein völlig neues Landarztpraxis-Team geboren. Während Isa glücklich darauf anstößt, ahnt sie nicht, was draußen mit ihrem getrennten Ehemann Daniel passiert ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln