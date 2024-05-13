Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 4vom 13.05.2024
35 Min.Folge vom 13.05.2024Ab 12

Endlich gelingt es Isa, sich gegen ihren Vater durchzusetzen und ihren Posten in der Praxis zu sichern. Der Grund für den Sieg macht ihr allerdings zu schaffen: Durch einen von ihr aufgedeckten Behandlungsfehler wird klar, dass Georg seinen Zenit als Arzt überschritten hat und abtreten muss. Als Lukas die betrübte Isa auf andere Gedanken bringen will, fliegen plötzlich Funken. Währenddessen hilft Leo ihrer Freundin Feli aus der Patsche und enthüllt so ein besonderes Talent.

SAT.1
