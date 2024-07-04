Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Ein ungeheuerlicher Verdacht

SAT.1Staffel 2Folge 41vom 04.07.2024
Ein ungeheuerlicher Verdacht

Ein ungeheuerlicher VerdachtJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 41: Ein ungeheuerlicher Verdacht

35 Min.Folge vom 04.07.2024Ab 12

Während Isa sich mit wachsender Wehmut auf ihre Abreise mit Daniel vorbereitet, geht Alexandra ihrem ungeheuerlichen Verdacht nach. Tatsächlich findet sie heraus, dass Daniel kerngesund ist und seinen Hirntumor nur vortäuscht, um Isa zu beeinflussen. Jedoch sind Alexandra die Hände gebunden, als Daniel sie hart bedroht. Währenddessen versucht Fabian, seinen bedenklichen Schmerzmittel-Konsum zu verbergen, indem er Sarah angeblich die Macht über seine Tabletten gewährt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen