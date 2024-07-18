Die Landarztpraxis
Folge 42: Im letzten Moment
35 Min.Folge vom 18.07.2024Ab 12
Der Tag der Abreise ist gekommen. Einzig Alexandra weiß, dass sich hinter Daniels Hirntumor und der angeblichen Operation in den USA nur Lügen verbergen. Jedoch hat Daniel sie an die ärztliche Schweigepflicht gebunden. Während Alexandra überlegt, was sie tun soll, nimmt Isa Abschied von Wiesenkirchen - und von Lukas. Währenddessen gerät Fabian unter Druck, da sein Körper immer mehr Schmerzmittel verlangt. Woher soll er die ersehnten Tabletten bekommen, ohne sich zu verraten?
Die Landarztpraxis
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln