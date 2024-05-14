Zum Inhalt springenBarrierefrei
Isa arbeitet nun als Landärztin - so, wie ihr Bruder Fabian es sich gewünscht hat. Doch ihrem Vater Georg ist das noch immer ein Dorn im Auge. Der verbitterte Mann beginnt erst, über das Verhältnis zu seiner Tochter nachzudenken, als er von Lukas darauf gestoßen wird. Isa ahnt gerührt, dass Lukas sich für sie stark gemacht hat. Doch gerade, als die beiden sich auf einer Feier einander annähern, äußert die Bäuerin Hanna Huber einen unsäglichen Verdacht - gegen Lukas.

