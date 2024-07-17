Die Landarztpraxis
Folge 50: Die Scheidung
35 Min.Folge vom 17.07.2024Ab 12
Isa wird mit Daniels Anwalt konfrontiert, der ihr ein verlockendes Angebot macht: Angeblich will Daniel ein Schuldgeständnis seiner Straftaten unterschreiben, wenn Isa sich noch einmal mit ihm trifft. Isa hadert: Soll sie zusagen? Währenddessen werden Fabian und Alexandra offiziell geschieden. Zur Verwunderung der Wiesenkirchner scheinen sie sich aber gerade jetzt besonders nah zu sein. Das Gerücht, dass zwischen den beiden wieder etwas läuft, erreicht Sarah.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln